Краснов призвал создать условия для рассмотрения дел в разумные сроки

По словам председателя Верховного суда, это касается кадрового укомплектования и справедливого распределения нагрузки на судей

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает, что в судах нужно создать условия для рассмотрения дел в разумные сроки.

"Я убежден, что необходимо создавать такие условия работы судей, которые в полной мере будут способствовать защите прав граждан, общества и государства в разумный срок", - сказал он в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на должность председателя Верховного суда России.

По его словам, это касается кадрового укомплектования, справедливого распределения нагрузки на судей. По его поручению в ближайшее время вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности в пользу регионов, которые уже на протяжении нескольких лет работают с максимальными показателями.

Краснов отметил, что в последние годы для преодоления судейской волокиты приняли ряд мер или они находятся на стадии проработки. Например, с ноября начал действовать внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц. "Уверен, эта инициатива Верховного Суда позволит значительно разгрузить судей", - считает Краснов.

