При гибели в Донбассе операторов дронов их семьям выплатят 5 млн рублей

При получении увечья, не повлекшего гибель, выплата составит 3 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Разработчики и операторы робототехнических комплексов и систем, средств РЭБ и беспилотников, а также их семьи получили дополнительные социальные гарантии. Указ о пятимиллионных выплатах в случае гибели таких специалистов в регионах Донбасса и Новороссии подписал президент РФ Владимир Путин.

Гарантии предоставляются "лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов" в Донбассе, Новороссии и приграничье, а также членам их семей.

В случае гибели таких специалистов в течение года "осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей" супруге, детям до 23 лет (учащимся очно), детям старше 18 лет с инвалидностью. Средства будут распределены в равных долях между имеющими на них право.

При получении увечья, не повлекшего гибель, выплата составит 3 млн рублей. Если ранение стало причиной инвалидности, выплата будет достигать 4 млн рублей.

"Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки", - подчеркивается в документе.