Защита Шабутдинова считает приговор чрезмерно суровым

Адвокаты Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов напомнили, что их подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Защита блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, приговоренного к семи годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве, считает наказание чрезмерно суровым. Об этом ТАСС сообщили его адвокаты.

"Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание. Напомню, что наш подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину. К смягчающим обстоятельствам также, напомним, относятся отсутствие судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей. С учетом всех обстоятельств дела мы имели полное право рассчитывать на более мягкое наказание. Однако судья вынес тот приговор, который вам уже известен", - говорится в комментарии адвокатов предпринимателя Дмитрия Григориади и Калоя Ахильгова.

Решение об обжаловании приговора будет принято позднее.

31 октября Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и назначил штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.