Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов

Председатель Верховного суда при этом признал, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся судьбы человека, должно оставаться за человеком
01:30

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

© Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в работу судов. Об этом он сообщил в первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность. 

"Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования", - сказал он.

Вместе с тем Краснов признал, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком. "Технологии призваны лишь помогать оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск. 

