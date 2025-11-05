Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов

Председатель Верховного суда при этом признал, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся судьбы человека, должно оставаться за человеком

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в работу судов. Об этом он сообщил в первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования", - сказал он.

Вместе с тем Краснов признал, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком. "Технологии призваны лишь помогать оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован.