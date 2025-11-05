Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в работу судов. Об этом он сообщил в первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.
"Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования", - сказал он.
Вместе с тем Краснов признал, что нейронные сети никогда не заменят судью, потому что решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком. "Технологии призваны лишь помогать оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства", - сказал он.
