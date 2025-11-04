Краснов указал на важнейшую роль суда в правотворчестве

Любой закон проходит проверку при рассмотрении конкретных дел, где рамочные нормы накладываются на реальные "живые" ситуации, отметил глава высшей судебной инстанции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Суд играет важнейшую роль в правотворчестве и становится творцом права, если устанавливает противоречия законов. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Суд играет важнейшую роль в правотворчестве. В этом нет никаких сомнений. Если он устанавливает явные противоречия законов или пробелы в регулировании, то становится творцом права, прибегает к таким мерам, как интерпретация и толкование норм", - сказал он.

Более того, добавил председатель Верховного суда, любой закон проходит проверку именно на практике, при рассмотрении конкретных дел, где рамочные нормы накладываются на реальные "живые" ситуации. "Порой суды вынуждены принимать решения в ситуациях, когда отсутствует необходимая юридическая норма, а общественные отношения развиваются быстрее, чем на них реагирует законодатель", - сказал Краснов.

