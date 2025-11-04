Краснов: цифровые технологии уже становятся предметом судебных разбирательств

Их итоги затем ложатся в основу нормативного регулирования, сообщил председатель Верховного суда

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новые цифровые и информационные технологии уже становятся предметом судебных разбирательств, которые затем становятся основой для нормативного регулирования. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"В современном обществе активно применяются новые технологии, все шире распространяются блокчейн-платформы, смарт-контракты, виртуальные активы. Все это становится предметом судебных разбирательств, итоги которых ложатся в основу нормативного регулирования", - сказал он.

По словам Краснова, это естественный процесс, так как право трансформируется под воздействием юридической практики, а когда оно раскрывается в решениях судов, тогда и становится основой правопорядка. "И, еще раз подчеркну, формирует эталон справедливости", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.