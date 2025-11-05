Краснов: подавляющее большинство судей - честные профессионалы

Председатель Верховного суда уверен, что они строго соблюдают антикоррупционные законы и судейскую этику

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов не сомневается, что подавляющее большинство судей - честные профессионалы.

"Я убежден, что подавляющее большинство судей - честные и порядочные профессионалы, строго соблюдающие требования антикоррупционного законодательства и Кодекс судейской этики", - сказал он в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на должность председателя Верховного суда.