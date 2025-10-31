"Яндекс" достроит новый дата-центр во Владимирской области к 2027 году

Проект создаст в регионе высококвалифицированные рабочие места

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Строительство нового центра обработки данных (ЦОД) мощностью 80 МВт во Владимирской области компания "Яндекс" планирует завершить к 2027 году. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

"ЦОД достроится к 2027 году. Мощность - 80 МВт", - пояснил собеседник агентства. По его словам, проект создаст во Владимирской области новые высококвалифицированные рабочие места. Кроме того, в бюджет региона будут поступать средства от НДФЛ.

В 2017 году компания "Яндекс" запустила собственный дата-центр в поселке Энергетик Владимирской области, общий объем капитальных затрат в рамках инвестиционного проекта составил порядка 2,5 млрд рублей. Организация уже построила здание дата-центра для размещения 845 серверных стоек, административно-бытовой корпус, здание для размещения внутриплощадочного оборудования и здание КПП. Также приобретено и установлено оборудование для обеспечения работы ЦОД. Сумма господдержки составила более 237 млн рублей, при этом налоги и сборы, подлежащие зачислению в консолидированный бюджет области превысили 328 млн рублей. Общий объем налоговых отчислений с 2018 по 2024 годы составил свыше 672,2 млн рублей.