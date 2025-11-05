Краснов подчеркнул недопустимость внешнего влияния на судей

Они должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов, полпредов и федеральных инспекторов, отметил глава высшей судебной инстанции

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Любое влияние на судей недопустимо и должно быть исключено, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"В своих решениях суды должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Какое-либо внешнее влияние на судей должно быть исключено", - сказал он.

Краснов добавил, что на недавно проведенном им совещании с председателями федеральных судов напомнил всем судьям о принесенной ими присяге.

