Студенты ТОГУ будут учиться удаленно из-за отсутствия отопления в здании

В адрес ректора внесли представление об устранении нарушений

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) переводит студентов на дистанционную форму обучения на фоне отсутствия отопления и горячей воды в здании вуза и в общежитиях. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Хабаровского края.

"В общежитиях №9 и №10 Тихоокеанского государственного университета <...> в Хабаровске с 7 по 27 октября отсутствовало отопление и горячее водоснабжение. Проводились ремонтные работы. Университет принял решение о необходимости проведения дополнительного ремонта. Образовательной организацией принято решение о переводе студентов в период с 1 по 5 ноября на дистанционный режим обучения, <...> отопления и горячей воды ожидают как в помещениях общежития, так и в здании самого университета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту нарушения прав студентов на получение образования и нормальные условия проживания проводится проверка. В адрес ректора ТОГУ внесено представление об устранении нарушений, добавили в прокуратуре.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о перебоях с отоплением и горячей водой в общежитиях и в здании университета. Сообщалось, что с начала октября на участке теплотрассы в этом районе велись ремонтные работы.