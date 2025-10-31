Межрегиональную агропромышленную выставку УрФО посетили около 5 тыс. человек

В мероприятии приняли участие 300 компаний из 35 регионов РФ, а также Белоруссии, Казахстана и Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек посетили XIII Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа (УрФО), которая завершилась в "Екатеринбург-Экспо". Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги.

"В Екатеринбурге завершила работу агровыставка, которая проходила по инициативе <...> Жоги. Экспозицию посетили порядка 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всего в выставке приняли участие 300 компаний из 35 российских регионов, а также Белоруссии, Казахстана и Китая. В первый день работы экспозицию посетили Жога, губернаторы всех регионов УрФО и заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

На выставке был показан полный производственный цикл: от сырья, оборудования и техники для сельского хозяйства до готовой пищевой продукции. Это мясные деликатесы из оленины с Ямала, крафтовые сыры с Южного Урала и югорская рыба, а также шоколад с уральскими ягодами и другие продукты.

Также в рамках деловой программы прошло заседание Совета при полпреде президента РФ в УрФО, где губернаторы регионов Урала доложили об итогах уборочной кампании 2025 года и рассмотрели вопросы обеспечения кадрами агропромышленного комплекса.