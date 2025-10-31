WSJ: золотой унитаз Маурицио Каттелана выставят на аукционе за $10 млн

© Leon Neal/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на торги аукционного дома Sotheby’s 18 ноября, стартовая цена составит $10 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, вес сделанного из золота унитаза - 101,2 кг. Изделие полностью функционирующее.

По словам эксперта Sotheby’s Дэвида Гальперина, потенциальным покупателям можно будет осмотреть унитаз на месте. При этом он отметил, что люди не должны "сидеть на произведениях искусства".

Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана стоимостью $6,2 млн.