Во Владимирской области запустят сервис, позволяющий экономить на парковках

Экономия составит до 50%

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Сервис, позволяющий жителям Владимирской области экономить до 50% при оплате парковок, планируется запустить в октябре 2026 года. Кроме того, в рамках проекта "Карта жителя Владимирской области" в торгово-сервисных предприятиях будет действовать программа лояльности, сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

"В настоящее время ожидается решение о выделении финансирования для реализации проекта "Карта жителя Владимирской области". Срок проведения работ по доработке систем составит 8-10 месяцев. Запуск сервисов "Программа лояльности" и "Транспорт и парковки" планируется к октябрю 2026 года", - сказал он.

По словам Белоусова, с помощью этих сервисов жители Владимирской области смогут экономить до 50% при оплате городских парковок и в торгово-сервисных предприятиях, а также планируется ввести дифференцированный тариф при оплате "картой жителя" в общественном транспорте. "На следующих этапах карта будет пополняться новыми полезными сервисами", - добавил министр цифрового развития региона.