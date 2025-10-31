Лувр до конца года оснастят новыми средствами безопасности

Министр культуры Франции Рашида Дати признала, что "протоколы безопасности полностью устарели"

© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на прилегающей к Лувру территории до конца 2025 года будут установлены дополнительные средства безопасности.

"До конца года на прилегающей территории будут установлены барьеры против таранных атак, а также системы защиты от незаконного проникновения", - приводит слова министра телеканал TF1.

Министр также привела выдержки из доклада, подготовленного в рамках административного расследования ограбления Лувра. "Выявлена хроническая недооценка риска проникновения и краж, которая продолжается уже слишком долго, - указала Дати. - Протоколы безопасности полностью устарели".

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что количество участников может быть больше.