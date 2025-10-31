ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Лувр до конца года оснастят новыми средствами безопасности

Министр культуры Франции Рашида Дати признала, что "протоколы безопасности полностью устарели"
Редакция сайта ТАСС
13:06
© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на прилегающей к Лувру территории до конца 2025 года будут установлены дополнительные средства безопасности.

Читайте также

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

"До конца года на прилегающей территории будут установлены барьеры против таранных атак, а также системы защиты от незаконного проникновения", - приводит слова министра телеканал TF1.

Министр также привела выдержки из доклада, подготовленного в рамках административного расследования ограбления Лувра. "Выявлена хроническая недооценка риска проникновения и краж, которая продолжается уже слишком долго, - указала Дати. - Протоколы безопасности полностью устарели".

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что количество участников может быть больше. 

Франция