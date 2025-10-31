Связисты МВД впервые пресекли незаконное предпринимательство по услугам связи

Интернет-провайдер без лицензии и разрешений использовал радиочастотный диапазон категории, которая преимущественно используется органами госвласти и силовыми структурами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Связисты МВД России впервые в истории ведомства выявили и пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг связи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, интернет-провайдер, не имея соответствующей лицензии и разрешений, оказывал услуги связи жителям нескольких населенных пунктов Искитимского района Новосибирской области. При этом использовался радиочастотный диапазон категории, которая преимущественно используется органами государственной власти и силовыми структурами.

"Преступление выявлено сотрудниками органов внутренних дел при проведении радиоконтроля. Радиочастотное оборудование, которое не зарегистрировано в установленном законом порядке, было запеленговано, обнаружено и изъято", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ст. 171 УК РФ). "Это первый в истории ведомства случай возбуждения уголовного дела по материалам подразделения информационных технологий, связи и защиты информации", - подчеркнула представитель МВД.

Также, по ее словам, возбуждено административное производство по статье 13.4 КоАП РФ "нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения".

На причастность к преступлению проверяются специалисты интернет-провайдера, отметила представитель ведомства.