В Вологодском Заксобрании опровергли изменения в смешанной системе выборов

Новые законопроекты и инициативы по этому вопросу не обсуждаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Изменения в смешанной системе проведения выборов депутатов Вологодского Законодательного собрания на данный момент не планируются и не обсуждаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного парламента, выборы нового состава которого пройдут в сентябре 2026 года.

Ранее "Ведомости" писали о возможном сокращении списочной части состава Вологодского Заксобрания и изменении смешанной системы выборов - на сегодня половина членов 34-местного парламента избирается по партийным спискам, половина - по 17 одномандатным округам. Один из источников издания предположил, что произойдет сокращение доли списочников в парламенте до 25%, другой же допустил полную отмену списочного состава депутатов и переход полностью на мажоритарную систему, то есть на выборы исключительно по одномандатным округам.

"Такой вопрос на сегодня не обсуждается. Никаких подобных законопроектов или инициатив нет", - отметили в областном парламенте. В пресс-службе указали, что вопрос не обсуждался ни в Вологодском Заксобрании, ни в области в целом.

На предыдущих выборах в Заксобрание области 17-19 сентября 2021 года партия "Единая Россия" набрала 35,65% голосов и получила семь мандатов. Ее представители победили во всех 17 одномандатных округах. В итоге кандидаты от "Единой России" получили конституционное большинство в областном парламенте - 24 мандата, КПРФ - пять мандатов, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по два, у "Партии пенсионеров" - один. Полномочия нынешнего состава областного парламента истекают в сентябре 2026 года.