В Москве обновят деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье"

Ремонт настила проводится впервые с момента открытия моста в 2017 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Изношенные деревянные брусья настила парящего моста в парке "Зарядье" в центре столицы заменят на новые. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Общая площадь работ - более одной тысячи кв. м. Специалисты ГБУ "Гормост" демонтируют изношенные деревянные брусья настила и заменят их на новые, выполненные из сибирской лиственницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт настила проводится впервые с момента открытия моста в 2017 году. Он необходим из-за износа, вызванного воздействием погодных условий и большим потоком посетителей, что привело к частичной потере прочности деревянного покрытия.

"Работы позволят продлить срок службы конструкции, повысить безопасность и комфорт москвичей и туристов. На время ремонта проход по парящему мосту перекрывать не будут - движение ограничат лишь частично, чтобы минимизировать неудобства, связанные с проведением работ", - предупредили в комплексе.

Парящий мост в парке "Зарядье" - уникальная смотровая площадка, возвышающаяся над Москвой-рекой без единой опоры. С моста можно увидеть собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, Спасскую башню Кремля, а также высотку на Котельнической набережной.