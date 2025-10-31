Скоростной транспорт свяжет новый район Самары с центром и аэропортом

В проекте предусмотрели два транспортно-пересадочных узла

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Транспортную доступность нового района Самары Беспилотный, проект которого представят в рамках форума "Россия - спортивная держава", обеспечат современные пересадочные узлы и скоростной транспорт. Логистику выстроят в направлениях центра города и аэропорта, сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Город будет развиваться, [появятся] технологии скоростного трамвая. В проекте предусмотрено наличие двух транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут скоростной трамвай, абсолютно новый для города, с автомобильными решениями. И свяжут новый центр города с его старой частью, а также с нашим аэропортом", - сказал Федорищев.

Также он заявил, что принято решение о строительстве новых станций метро.

Федорищев поблагодарил правительство Москвы и мэра столицы Сергея Собянина за возможность "воспользоваться компетенциями города" и проведение масштабной аналитики транспортной системы Самары. Такой анализ провел столичный профильный институт.

Согласно планам, новый район Самары Беспилотный будет включать в себя около 1 млн кв. м современного жилья с социальной инфраструктурой, а также экспоцентр и научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Вокруг стадиона построят центр развития футбола Средней Волги, который будет включать футбольную академию, базу клуба "Крылья советов", 10 футбольных полей. Рядом возведут новый комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном. Там же к 2030 году построят межвузовский кампус "Куйбышев".