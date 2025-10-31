Иностранцы попали в реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр появился в России 25 мая 2025 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Иностранные граждане оказались в реестре злостных неплательщиков алиментов, который появился в России 25 мая 2025 года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

"Есть [в реестре] и иностранные граждане, которые должны платить алименты на содержание своих детей", - сказал он.