ФССП: в реестр алиментщиков можно попасть даже за выплату незначительных сумм

Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщил, что список попадают граждане, которые или находятся в исполнительном розыске, или привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Должники могут попасть в реестр злостных неплательщиков алиментов даже в случае выплат незначительных сумм. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС к Дню судебного пристава.

"В реестр попадают граждане, которые или находятся в исполнительном розыске, или привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сейчас к административной и уголовной ответственности могут быть привлечены должники, которые выплачивают незначительные суммы", - сказал он.

На сегодняшний день в реестре злостных неплательщиков алиментов числятся более 300 тыс. должников, в том числе свыше 69 тыс. женщин и свыше 240 тыс. мужчин. Он появился 25 мая 2025 года и является открытым информационным ресурсом.

Полный текст интервью будет опубликован 1 ноября в 8:00 мск.