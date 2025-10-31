Собянин открыл Сурдологический центр на базе института им. Свержевского

В центр было закуплено более 600 единиц новейшей медицинской техники и изделий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.

"В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее эти мощности располагались в жилых домах. <…> Институт Свержевского является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире, которое способно реально оказать квалифицированную, качественную помощь как для детей, так и для взрослых", - рассказал Собянин.

Директор института имени Свержевского Андрей Крюков подчеркнул, что клиника получила уникальные возможности на самом современном мировом уровне. Врачи центра смогут целиком исследовать функцию внутреннего уха благодаря современному оснащению. "Впервые в практике появился дневной стационар. Раньше эти пациенты лечились на круглосуточных койках, в обычных стационарах отоларингологического профиля. А сейчас увеличится поток в два раза за счет того, что пациенты будут лечиться в две смены и практически без отрыва от своей социальной активности", - отметил Крюков.

Собянин добавил, что благодаря современному оборудованию помощь пациентам будет оказываться "за считанные часы" малоинвазивным способом. "Главное, чтобы пациенты получили быструю качественную помощь без травмирования организма <...>. Сегодня это совершенно другая качественная помощь", - заключил мэр.

Высокотехнологичная помощь

Как уточняется в материалах правительства Москвы, новый Сурдологический центр объединил детский и взрослый центры, располагавшиеся на первых этажах жилых домов в Гагаринском и Хорошевском районах.

Комплексная реконструкция лечебного корпуса была проведена с января 2024 по август 2025 года. По сравнению с ранее действовавшими учреждениями площадь центра выросла в три раза - до 4,6 тыс. кв.м.

В центр было закуплено более 600 единиц новейшей медицинской техники и изделий.