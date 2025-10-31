Глава ФССП поддерживает проверку кандидатов на работу в реестре алиментщиков

Дмитрий Аристов отметил, что на сегодняшний день реестр должников по алиментным обязательствам является общедоступным ресурсом, которым работодатели могут воспользоваться при желании и проверить кандидата на наличие у него задолженности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов поддерживает идею проверять кандидатов при устройстве на работу в реестре злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

"Несомненно, служба поддерживает идею необходимости осуществления проверки работодателем информации о кандидате в реестре", - сказал он.

Аристов отметил, что на сегодняшний день реестр должников по алиментным обязательствам является общедоступным ресурсом, которым работодатели могут воспользоваться при желании и проверить кандидата на наличие у него задолженности.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск 1 ноября на сайте tass.ru.