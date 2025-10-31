Татарстан и Северо-Казахстанская область договорились сотрудничать в IT-сфере

Также главы регионов обсудили перспективы расширения промышленного, инвестиционного и инновационного партнерства

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Татарстан и Северо-Казахстанская область (СКО) договорились сотрудничать в сфере IT-индустрии и в образовательной области, подписав соответствующие документы в ходе визита делегации казахстанского региона в Казань. Об этом сообщили в администрации СКО.

"Глава государства [Касым-Жомарт Токаев] поставил задачу - за три года внедрить цифровизацию и искусственный интеллект в ключевые отрасли. Татарстан как лидер цифровой трансформации и инноваций станет важным партнером в этом процессе. Для укрепления сотрудничества подписаны меморандумы о сотрудничестве между IT-парком имени Башира Рамеева и SKO hub, а также между Казанским федеральным университетом и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева", - отметил глава казахстанского региона Гауез Нурмухамбетов, его слова приводит пресс-служба администрации СКО. Нурмухамбетов указал, что соглашения "откроют новые возможности для совместных проектов, развития IT-сектора и подготовки высококвалифицированных специалистов".

В ходе официальной встречи Нурмухамбетова с главой Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждались перспективы расширения промышленного, инвестиционного и инновационного сотрудничества между двумя регионами. Также подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Северо-Казахстанской области и правительством Татарстана.

По данным пресс-службы, также подписаны договоренности о сотрудничестве между управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития администрации СКО и Торгово-промышленной палатой Татарстана, между СЭЗ Qyzyljar и АО "Химград", компанией EMC Agro и ГК "Таврос".