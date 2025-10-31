На Северном Кавказе число самозанятых увеличилось до 900 тыс.

Малый и средний бизнес самый растущий показатель в регионе, отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто

Редакция сайта ТАСС

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Число самозанятых на Северном Кавказе достигло показателя почти в 900 тыс. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"Число самозанятых у нас непрерывно растет, и порядка 900 тысяч самозанятых мы сегодня видим. Показатель плавающий: кто-то вырос уже из самозанятого в индивидуального предпринимателя, кто-то пришел, но в целом мы отмечаем от месяца к месяцу рост их числа", - сказал Надыкто.

По его словам, малый и средний бизнес самый растущий показатель в регионе. "Малый и средний бизнес у нас самые растущие среди остальных округов Российской Федерации, и доля прибыльных предприятий у нас практически всегда превышает 70%, это очень хороший показатель. И по росту числа индивидуальных предпринимателей, самозанятых мы на лидирующих позициях находимся, для этого у нас есть хорошие меры поддержки, в том числе через центры "Мой бизнес", которые помогают буквально развивать свое дело с нуля. Очень хорошо в развитии малого и среднего предпринимательства нам помогает МСП банк. От этих двух организаций мерами поддержки за 9 месяцев этого года выдано 7,3 млрд рублей гарантий и кредитов", - добавил спикер.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.