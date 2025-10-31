В Вологодской области число безработных снизилось на 27%

В 2025 году в регионе создадут 2 790 новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число безработных уменьшилось в Вологодской области на 27% - с 4 220 человек на 1 октября 2024 года до 3 110 человек на 1 октября 2025 года. В 2025 году в регионе будет создано 2 790 новых рабочих мест, сообщил председатель правительства области Александр Мордвинов.

"В текущем году на 1 октября ведем работу по 550 инвестиционным проектам [с объемом инвестиций 478,3 млрд рублей, по ним будет создано 12 380 рабочих мест]. В том числе в текущем году завершим 140 инвестпроектов, будет создано 2 790 новых рабочих мест. Уровень безработицы на 1 октября прошлого года составлял 0,6, на 1 октября этого года - 0,4. Число безработных снизилось с 4 220 до 3 110 человек", - сообщил Мордвинов на оперативном совещании областного правительства, представив инфографику.

Объем инвестиций в экономику региона увеличился в 2024 году на 37% - до рекордных 250,4 млрд рублей. Предварительно, за девять месяцев 2025 года объем инвестиций увеличился со 142 млрд до 166 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Среди реализуемых проектов премьер-министр отметил импортозамещающее производство газовых горелок. "Продукция широко востребована, от больших котельных до домовладений. Раньше горелки, которые подогревают воду в котлах, были импортные. Сегодня большая часть таких горелок производится в Вологодской области - в этом году 300 тысяч, в 2026 году, с учетом дополнительного увеличения и открытия еще одной очереди, выйдут на 500 тысяч", - сообщил Мордвинов.

Готовится к запуску производство компании "Линар" по выпуску уникальной в России продукции из льняного волокна для дальнейшего применения в строительной, пищевой и фармацевтической сферах промышленности.