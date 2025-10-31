В крымском лагере побывали 150 активистов Движения первых Херсонской области

На смену поехали подростки из прифронтовых округов

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Активисты Движения первых Херсонской области побывали в лагере в Крыму, на смене были ребята из прифронтовых округов. Об этом сообщил ТАСС председатель Движения первых Херсонской области Алексей Лаврентьев.

"С 27 по 30 октября 2025 года в оздоровительном комплексе "Олимп" в селе Морском в Судакском округе Республики Крым прошла смена Движения первых в рамках проекта "Тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления". Тематическая смена Движения первых - уникальная для Херсонской области. Впервые лагерь организуется силами самого региона, а участие в нем принимают преимущественно активисты из отдаленных муниципальных округов", - сказал он.

По данным Лаврентьева, на смене собрались 150 активистов Движения первых Херсонской области из восьми округов - Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Горностаевского, Генического, Ивановского, Каланчакского и Нижнесерогозского, а также сопровождающие их педагоги и сотрудники регионального отделения Движения первых.

"На сентябрьском заседании координационного совета Движения первых мы анонсировали этот важный проект, и я очень рад, что он был успешно реализован. Для молодежи Херсонской области такие смены - это не просто отдых, а возможность стать частью сильной команды, найти друзей и единомышленников из разных уголков нашего региона. Особенно ценно, что в лагерь поехали ребята из отдаленных округов. Для многих это первый шанс проявить себя, обменяться идеями и поверить в свои силы", - подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.