"Ъ": депутат Госдумы Вороновский не знает сути претензий Генпрокуратуры

Анатолий Вороновский заявил, что не чувствует себя виноватым

Редакция сайта ТАСС

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вороновский © Официальный сайт Госдумы РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вороновский, которого Генпрокуратура требует лишить неприкосновенности, не знает, какие конкретно претензии к нему имеет надзорный орган. Об этом он сказал газете "Коммерсантъ".

Вороновский подчеркнул, что не чувствует себя виноватым в чем-либо.

"Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было", - сказал депутат, уточнив, что узнал об обращении генпрокурора из публикации на сайте парламента.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соответствии с регламентом направил документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам. Кроме того, дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.

Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.