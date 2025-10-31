На курорте "Эльбрус" горнолыжный сезон откроется рекордно рано

Туристам будет доступно 19 км трасс всех уровней сложности уже 1 декабря

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Курорт "Эльбрус" откроет сезон катания на горных лыжах и сноуборде первым в России и рекордно рано - 1 ноября. В этом году там организуют ночные катания и новые зоны отдыха, сообщили в институте развития "Кавказ.РФ".

"Курорт в Кабардино-Балкарии впервые в своей истории начнет зимний сезон 1 ноября. Для катания в предстоящие выходные в тестовом режиме будет открыта самая высокогорная трасса страны Гарабаши - Мир. Предыдущие ранние старты были зафиксированы 7 ноября в 2021 году и 8 ноября в 2023 году", - отметили в "Кавказ.РФ".

В зимнем сезоне на курорте будет доступно 19 км трасс всех уровней сложности. В дополнение к уже знакомым склонам откроется новая зона катания в восточном секторе курорта, на высотах 3,3 тыс. и 3,5 тыс. м. Там будут работать две канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью 5,2 км.

"Запустить катание в рекордные сроки стало возможным благодаря снежной погоде на высотах от 3 тыс. метров и выше и, конечно, благодаря профессионализму команды эксплуатации "Эльбруса". Все службы курорта, техника, канатные дороги, люди готовы начать сезон. Снега много, готовы принимать горнолыжников", - сказал генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Предыдущий сезон был для курорта юбилейным, 55-м, он продлился 224 дня: с 25 ноября по 6 июля. За это время на "Эльбрусе" отдохнули более 501 тыс. человек - этот показатель превысил тогда рекорды прошлых лет.