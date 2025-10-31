Дуров прорекламировал игру о его побеге из французской тюрьмы

Сооснователь Telegram оценил, как персонаж в виде него самого сражается "со всеми темными личностями"

Павел Дуров © AP Photo/ Tatan Syuflana

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров прорекламировал мини-игру Total Glitch на платформе Telegram Mini App о его побеге из французской тюрьмы.

"Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь там со всеми темными личностями", - написал Дуров в своем англоязычном Telegram-канале, сопроводив пост ссылкой на игру неназванного разработчика.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых - соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

В середине июня французские власти смягчили условия судебного контроля в отношении Дурова, разрешив ему с 10 июля покидать территорию республики.