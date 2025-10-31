Географию Каспийского цифрового форума намерены расширить в 2026 году

Планируется пригласить страны, которые имеют отношение к международному транспортному коридору "Север-Юг"

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Организаторы намерены расширить в 2026 году географию Международного Каспийского цифрового форума и пригласить страны, которые имеют отношение к международному транспортному коридору "Север-Юг". Об этом министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов сообщил в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"Будем обращаться в министерство цифрового развития, чтобы нам дали возможность в следующем году расширить географию стран, которые будут участвовать в нашем форуме. Потому что только пятеркой стран прикаспийских стран обходиться уже сложно. Нужно в рамках развития международного транспортного коридора выходить за географию этого списка пятерки. <…> Планируем пригласить все страны, которые какое-то отношение имеют к международному транспортному коридору "Север-Юг" в сторону востока", - сообщил Гамзатов.

По его словам, за два дня форум посетили порядка 1,5 тыс. человек. "За два дня, по данным регистрации на нашем сайте, было около 1 350, но приняло участие намного больше, потому что присутствовало много студентов колледжей. Они принимали участие в наших активностях, таких как международный хакатон, где были представители команд семи стран, порядка 150 человек. Также прошел турнир по фиджитал-футболу, Кубок по спортивному программированию и гонка дронов, где участвовали порядка 20 человек", - добавил спикер.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

