МВД сообщило о снижении количества утечек персональных данных в России

В МВД отмечают, что "положительная динамика связана с тем, что компании усилили внутренние меры защиты и начали активнее инвестировать в кибербезопасность"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Снижение числа утечек персональных данных фиксируют в России. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"С начала 2025 года выявлено 103 случая компрометации баз, в которых содержалось около 50 миллионов записей. Для сравнения: за весь 2024 год - 135 фактов утечек и 710 миллионов записей", - сказали в ведомстве.

Ссылаясь на данные Роскомнадзора, в МВД отмечают, что "положительная динамика связана с тем, что компании усилили внутренние меры защиты и начали активнее инвестировать в кибербезопасность".