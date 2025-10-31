Участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" осваивают госслужбу

Выпуск первого набора запланирован на июнь 2026 года

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" осваивают новые направления профессиональной деятельности в органах государственной власти и государственных организациях региона. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Программа является продолжением федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента Владимира Путина. В первый поток вошли 26 человек, 13 из которых уже приступили к обучению, остальные присоединятся позднее. За каждым закреплен наставник", - рассказал Анохин.

Отмечается, что в первом потоке участники стажируются в различных министерствах и ведомствах, таких как Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира, Министерство социального развития, Министерство культуры и туризма.

Выпуск первого набора запланирован на июнь 2026 года. Полученные знания и опыт участники будут применять для реализации государственных и общественных проектов в регионе.