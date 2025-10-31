Героя России Султанова наградили орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан"

Он удостоен высшей награды региона за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга

Хантемир Султанов © Официальный канал главы Дагестана Сергея Меликова

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" Герою России Хантемиру Султанову. Об этом сообщает администрация главы региона.

"Сергей Меликов вручил орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" Герою России Хантемиру Султанову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высшей награды региона Султанов удостоен за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

"Поздравляю тебя с присвоением высокого звания Героя России. У нас есть правило: заслуги прославленных дагестанцев должны быть по достоинству оценены в родной республике. Поэтому позволь мне от себя, от руководства Дагестана, от всех твоих земляков сегодня вручить тебе высшую награду нашей республики", - сказал Меликов.

Хантемир Султанов, уроженец села Нижний Джалган Дербентского района, награжден тремя орденами Мужества и званием Героя ДНР.

Он командует штурмовым отрядом 40-й бригады морской пехоты, не раз спасал жизни своих бойцов, грамотно руководил подразделением и успешно выполнял боевые задачи. Отряд Султанова внес большой вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. В одном из боев он был ранен и лишился ноги, однако не оставил своих товарищей и вернулся в строй.