Статья

"Прорывной шаг": РФ и Китай создадут научно-исследовательский центр точного земледелия

По словам академика РАН Владимира Трухачева, центр станет мощным драйвером инноваций, объединяющим лучшие умы стран-партнеров для создания прорывных решений в АПК

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 31 октября. Тимирязевская академия укрепляет стратегическое партнерство с Китаем. В рамках визита министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут было подписано соглашение о создании Совместного китайско-российского научно-исследовательского центра интеллектуальной сельскохозяйственной техники и точного земледелия.

В год своего 160-летнего юбилея Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева выходит на новый уровень международного сотрудничества, активно участвуя в укреплении российско-китайских связей в аграрной сфере. В рамках рабочего визита министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут в Китайскую Народную Республику делегация Тимирязевской академии во главе с ректором, академиком РАН, профессором Владимиром Трухачевым провела ряд значимых встреч и подписала соглашения с ведущими аграрными университетами Китая.

Одним из ключевых результатов визита стало подписание сразу двух важнейших документов: меморандум о взаимопонимании между РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Китайским сельскохозяйственным университетом и соглашение о сотрудничестве между Инженерным колледжем Китайского сельскохозяйственного университета и Институтом механики и энергетики имени В.П. Горячкина РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Данное соглашение предусматривает создание Совместного китайско-российского научно-исследовательского центра интеллектуальной сельскохозяйственной техники и точного земледелия.

"Создание Совместного китайско-российского научно-исследовательского центра интеллектуальной сельскохозяйственной техники и точного земледелия — это прорывной шаг. Мы будем фокусироваться на самых актуальных направлениях: от интеллектуальной сельхозтехники и точного земледелия, которые являются основой современного эффективного производства, до технологий переработки сельхозпродукции и возобновляемых источников энергии, что диктуется вызовами устойчивого развития и экологической безопасности. Этот центр станет мощным драйвером инноваций, объединяющим лучшие умы наших стран для создания прорывных решений в АПК", — поделился с ТАСС Трухачев.

В сфере интеллектуальной сельхозтехники предусмотрена разработка автономных тракторов и комбайнов, управляемых искусственным интеллектом, которые смогут работать круглосуточно с минимальным участием человека, оптимизируя расход топлива и повышая точность выполнения операций. Это робототехнические комплексы для прополки, сбора урожая деликатных культур, способные снизить зависимость от ручного труда и повысить качество продукции.

Точное земледелие будет включать создание систем мониторинга полей на основе данных со спутников и беспилотных летательных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени анализировать состояние почвы и растений, точечно вносить удобрения и средства защиты, снижая их потребление и минимизируя экологический след. Это также разработка алгоритмов для прогнозирования урожайности и адаптивного планирования посевов.

В ходе рабочего визита глава Минсельхоза также провела переговоры с министром сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Хань Цзюнем. На встрече было отмечено, что Китай является важнейшим партнером России в сфере сельского хозяйства.

По информации пресс-службы вуза, за девять месяцев 2025 года объем взаимных поставок продукции АПК между странами увеличился на 15%, при этом экспорт отечественной продукции вырос на 10%. Основные российские экспортные позиции включают подсолнечное и рапсовое масла, ракообразных, мороженую рыбу, мясо и другую продукцию. Продолжается активная работа по открытию доступа для поставок в Китай более широкого спектра товаров животного и растительного происхождения.

"Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении товарооборота и готовы существенно нарастить поставки продукции в КНР. Россия может предложить потребителям Китая широкий ассортимент товаров, пользующихся международным признанием. Наша продукция соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Уверена, что она поможет диверсифицировать продовольственный рынок Китая и удовлетворить растущий потребительский спрос", — сказала Лут.

Анастасия Кузьмина