В Орле завершили аварийные работы после падения обломков БПЛА на ТЭЦ

Горячее водоснабжение вернется в дома в ближайшее время

ОРЕЛ, 31 октября. /ТАСС/. Аварийные работы после падения обломков на территории ТЭЦ Орла проведены. Подача электричества восстановлена, горячее водоснабжение вернется в дома в ближайшее время, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

Ранее глава региона сообщал, что в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла после падения обломков БПЛА на ТЭЦ временно ограничили подачу горячего водоснабжения и отопления.

"Аварийные работы все проведены, сейчас идет наполнение системы теплой водой, повышается температура. Сразу пустить всю температуру нельзя, потому что приведет к порывам системы. Поэтому наполнение к 21:00 мск, система будет заполнена, это касается и Советского, Железнодорожного, Северного и Заводского районов", - сказал губернатор, добавив, что электроснабжение было восстановлено в течение часа.

Клычков сообщил, что дал ряд дополнительных поручений по работе. "С завтрашнего дня у нас будут приглашаться руководители управляющих компаний для выстраивания более оперативного реагирования с их стороны. Есть ряд поручений, которые касаются силового блока, который мы будет прорабатывать дополнительно для обеспечения безопасности", - добавил губернатор.