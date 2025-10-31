В Северной Осетии для участников СВО ввели льготы для муниципальной службы
19:48
ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Льготный режим введен в Северной Осетии для участников спецоперации, поступающих на муниципальную службу. Соответствующие изменения в законопроект республики внесли на заседании парламента.
"Второй законопроект вносит изменения в республиканский закон о муниципальной службе и предусматривает льготный режим для участников СВО при поступлении на муниципальную службу. В частности, для претендентов на должности высшей, главной и ведущей групп стаж муниципальной службы и работы по специальности снижается в среднем на 30%", - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.