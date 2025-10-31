Часть Жуковского осталась без света

В течение 1,5 часа подача электроэнергии будет восстановлена

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Жуковский частично остался без электроснабжения, передает корреспондент ТАСС.

Электричества нет во многих домах по ряду улиц. Так, нет электричества на улицах Туполева, Амет-хан-Султана, Нижегородской, Серова, Калугина, Чкалова и Гарнаева, Комсомольской, Гринчика, Осипенко.

Кроме того, не работает и уличное освещение - в ряде районов наблюдается блэкаут.

"Из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ было нарушено электроснабжение небольшой части потребителей города Жуковский в Подмосковье. В данный момент энергетики компании "Россети Московский регион" производят переключения для восстановления электроснабжения по резервной схеме. В работах задействовано две бригады: шесть специалистов и две единицы спецтехники. В течение 1,5 часа подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме", - заверили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".