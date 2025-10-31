В Дагестане более 10 жителей посмертно наградили за мужество на СВО

Награды родственникам героев передал временно исполняющий полномочия главы района Табир Маликов

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. В Дагестане 10 жителей Буйнакского района, погибших в ходе специальной военной операции, посмертно наградили орденами Мужества. Награды родственникам героев передал временно исполняющий полномочия главы Буйнакского района Табир Маликов.

"Указом президента страны за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества были посмертно награждены: старший сержант Пайдулла Расулов, сержант Заур Османов, рядовой Магомеднаби Дагиров, рядовой Гасан Курбанов, рядовой Арсланали Адильханов, рядовой Убаитдин Джамурадов, рядовой Саит Иниев, рядовой Умар Темирсолтанов, рядовой Ислам Кадирагаев, рядовой Раджаб Алиев. Также семье рядового Абусупияна Асельдерова из селения Верхнее Казанище была передана медаль Суворова", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

По словам главы района, каждое вручение - это тихая повесть о героизме и преданности, это слезы, в которых смешались боль утраты и гордость.

"Они отдали самое дорогое - свои жизни, чтобы мы могли жить, растить детей и верить в завтрашний день. Наш долг - не просто хранить эту память, а пронести ее через годы, передавая от поколения к поколению", - приводит пресс-служба слова Табира Маликова.