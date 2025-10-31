В Воронеже пройдет финал Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Его планируют провести в ноябре 2026 года

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Финал Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою проведут в Воронеже в ноябре 2026 года. Об этом по итогам совещания с участием губернатора Александра Гусева сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"31 октября Губернатор Александр Гусев провел совещание по вопросу проведения в Воронеже финала Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою. <…> Планируется, что финал кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою пройдет в Воронеже в ноябре 2026 года. Турнир соберет около 150 участников", - говорится в сообщении.

Помимо Гусева, в совещании приняли участие депутаты Государственной думы РФ Вячеслав Дамдинцурунов и Андрей Марков, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, начальник Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Геннадий Зибров и министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов. Губернатору рассказали об опыте проведения подобных соревнований и о взаимодействии с Вооруженными силами Российской Федерации. Генерал-полковник Зибров рассказал, что возглавляемый им вуз подготовит к соревнованиям свою команду.

"Мы готовы предложить современные спортивные комплексы, которые можно использовать. В целом хорошая идея, в том числе с точки зрения военно-патриотического воспитания молодежи. Тем более что у нас есть Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил, где довольно часто проводятся подобные соревнования", - цитирует пресс-служба Гусева.