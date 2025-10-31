В посольстве России в Канаде состоялся торжественный прием ко Дню народного

На мероприятии собрались "актив русской общины Оттавы" и духовенство РПЦ, сообщила пресс-служба диппредставительства

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественный прием по случаю Дня народного единства состоялся в посольстве России в Канаде. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

На мероприятии, прошедшем в посольстве 30 октября, "собрались актив русской общины Оттавы и духовенство Русской православной церкви". Как отметил во время выступления перед собравшимися посол РФ в Канаде Олег Степанов, в названии праздника "заложен глубокий смысл". "Это дань памяти важным событиям прошлого и героям, благодаря чьему подвигу у России есть настоящее", - подчеркнул он.

"Есть у этой даты и более высокое предназначение. Подвиг предков - живой пример отстаивания наших цивилизационных основ, без которых мы бы растворились, потеряли свою самобытность и исчезли как народ. Поэтому наш долг - и далее поддерживать эту сплоченность вокруг общей культуры, истории, языка и наследия", - заявил Степанов. Он также вручил поздравительные грамоты активистам, внесшим особый вклад в подготовку и проведение празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.