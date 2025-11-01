В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют снег и сильный ветер до 35 м/с

В горах возможен ураганный ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сильный дождь, снег, гололед и сильный ветер до 35 м/с возможны в ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Смена температурного режима обусловит очень сложные и тревожные с метеорологической точки зрения позиции в Сибири. 1-2 ноября в Алтайском крае ожидаются дождь, ветер до 24 м/с, в Республике Алтай - дождь, мокрый снег, ветер до 23 м/с. При этом в высокогорьях Алтая ветер может развивать свою скорость до 35 м/с, это опаснейший ветер, ураган. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях пройдут дождь, снег, мокрый снег, гололедные явления, ветер до 22-24 м/с", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что такие опасные погодные условия связаны с резким похолоданием, которое обрушится на регионы с началом ноября. Температура там понизится сразу на 7-10 градусов.

Кроме того, 1 ноября на Дальнем Востоке прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега из-за циклонической активности. В Сахалинской области пройдет сильный снег, а ветер усилится до 22-25 м/с. На Курильских островах также ожидаются сильный дождь, ветер до 25 м/с.

После смещения циклона на север, 2 ноября на юге Камчатского края пойдет мокрый снег, а на побережье Охотского моря возможен ветер до 35 м/с.