Эксперт Берлянд прокомментировала идею запретить педагогам прикасаться к детям

Учителей нельзя осуждать, если с помощью прикосновения они поддерживают ребенка или предотвращают насилие в классе, отметила клинический психолог, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Прикосновения педагогов к детям могут поддержать ребенка или даже предотвратить насилие в классе. В таких случаях осуждать учителей за прикосновения к детям нельзя, выразила свое мнение ТАСС клинический психолог, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Берлянд.

"Иногда дети в конфликтах между собой заходят слишком далеко - наносят удары, замахиваются или кидаются предметами, толкают. В подобных случаях педагогам приходится оттормаживать детскую агрессию физически, например, останавливать руку с тяжелым предметом, занесенную над головой одноклассника. Это прикосновение? Да! С какой целью? С целью сохранения жизни и здоровья ребенка, ставшего жертвой нападок одноклассников. Можем ли мы осудить педагога в этом случае? Думается, что нет", - сказала она.

Эксперт согласилась с тем, что учитель, педагог, воспитатель не имеют права применять телесные наказания. Однако, по ее словам, довольно часто учитель прикасается к ребенку, чтобы поддержать его - похлопывает по плечу, гладит по голове.

"Для некоторых детей такая тактильная поддержка необходима. Дети, особенно маленькие, начинают понимать, что между их физическим телом и окружающим пространством есть граница именно через прикосновения к телу, прикосновения с добрым посылом. На уроке физкультуры, например, учитель может помочь ученику забраться на спортивный снаряд, осуществить поддержку при выполнении упражнения", - добавила Берлянд.

Эксперт отметила, что такой важный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. Она не исключила, что потребуется сделать какие-то коррективы в формулировке запрета, например: "запрещается прикасаться к обучающемуся с целью применения физического наказания".

Ранее в СМИ появилась информация, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова заявила о необходимости запретить учителям притрагиваться к детям. По ее словам, некоторые дети могу воспринять это как нарушение личного пространства.