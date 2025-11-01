Администрация Хабаровска ответила за нападение собаки на ребенка

С нее взыскали 60 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске взыскал с администрации города 60 тыс. рублей в пользу девочки, получившей травму в результате нападения безнадзорной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

"Установлено, что администрация города Хабаровска не обеспечила отлов безнадзорных животных, в результате чего ребенок получил травму после нападения на него безнадзорного животного и проходил лечение в медицинском учреждении. Суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с иском обратился прокурор Центрального района города. Решение суда в законную силу пока не вступило.