Приставы создают сервис цифрового досье о должнике и его имуществе

Сервис "обеспечит проактивную актуализацию сведений о должнике и его имуществе в исполнительном производстве", сообщил директор ФССП - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России разрабатывает сервис цифрового досье должника, который автоматически будет собирать данные о должнике и его имуществе. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава сообщил директор ФССП - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"В рамках ведомственной программы цифровой трансформации на 2025-2027 годы службой ведется работа по созданию сервиса "Единый цифровой профиль (личное досье) должника", который обеспечит проактивную (по мере изменения у поставщиков сведений) актуализацию сведений о должнике и его имуществе в исполнительном производстве", - сказал он.

Приставы в рамках исполнительных производств получают данные об имуществе должник от Росреестра, ГИБДД, налоговых органов и госорганов, а также от банков. По словам Аристова, в новом сервисе не предполагается использование технологий искусственного интеллекта. "В настоящее время осуществляется проработка параметров проекта, бизнес-процессов", - добавил глава ФССП.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко одобрил ведомственную программу цифровой трансформации ФССП на 2025 и 2026-2027 годы, предусматривающую в том числе создание сервиса цифрового досье должника. Как сообщила тогда первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова, если сейчас информацию по каждому должнику судебные приставы вынуждены запрашивать отдельно и получают сведения в отдельных случаях в течение двух месяцев, то после введения сервиса этот срок будет составлять не более двух дней.

В этом году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:00 мск.