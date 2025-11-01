В СФ подготовили законопроект о вычете для помогающих военным клубам компаний

Предлагается предоставлять налоговый вычет в размере, не превышающем 100% от суммы расходов от стоимости переданного имущества таким движениям, как ДОСААФ и "Юнармия", сообщил член комитета по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Законопроект о налоговом вычете для компаний, которые оказывают поддержку центрам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовил и отправил в кабмин для получения заключения член комитета по науке, образованию и культуре СФ Айрат Гибатдинов. Об этом он сообщил ТАСС.

"Законопроектом предлагается предоставлять вычет в размере, не превышающем 100% от суммы расходов [от] стоимости безвозмездно переданного имущества детско-юношеским военно-патриотическим движениям. Таким как ДОСААФ, "Юнармия" и другим", - сообщил Гибатдинов.

Документ направлен в правительство для получения заключения, после чего будет внесен в Государственную Думу, отметил сенатор.

"Цель закона - поощрить тех, кто вкладывает средства и усилия в развитие патриотических клубов, поисковых отрядов и центров подготовки молодежи. Например, организации, которые помогают восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны или обеспечивают работу военно-патриотических объединений, смогут привлечь дополнительное внебюджетное финансирование", - рассказал Гибатдинов.

Согласно тексту законопроекта, изменения предлагается внести в пункт 2 статьи 286.1 части второй Налогового кодекса РФ "Инвестиционный налоговый вычет".