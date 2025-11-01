В пяти регионах ДФО начали применять юриста-ассистента на основе ИИ

Речь идет о Якутии, Бурятии, Забайкалье, Приморье и Амурской области

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Муниципальные служащие Якутии, Бурятии, Забайкалья, Приморья и Амурской области начали применять в своей работе юрист-ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сахавизион", которая является резидентом IT-парка в Якутске.

"Проект под названием "Обращайся" внедрен в 27 министерствах и ведомствах Якутии, а также окружной администрации столицы республики, 275 муниципальных образованиях. Также он распространился и на другие регионы Дальнего Востока - это Республика Бурятия, Амурская область, Приморский и Забайкальский края. Юрист-ассистент работает в городских администрациях этих регионов и других бюджетных учреждениях", - сообщили в пресс-службе.

Проект "Обращайся" предназначен для помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Он может формировать ответы гражданам, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, а также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время. Система ежедневно обрабатывает до 3 тыс. правовых запросов.

По словам генерального директора компании "Сахавизион" Петра Бурцева, в последнее время искусственный интеллект все чаще выступает в роли цифрового помощника, который позволяет государственным и муниципальным служащим оперативно получать правовую информацию, минимизировать риски ошибок и сосредоточиться на стратегически важных задачах. "Это способствует повышению общей эффективности работы органов власти в условиях растущей нормативной нагрузки и ограниченных ресурсов", - отметил Бурцев.

Первый на Дальнем Востоке IT-парк открылся в Якутске в 2018 году, он выполняет задачи по аккумуляции IT-проектов, обеспечению реализации полного цикла развития IT-компаний, предоставлению различных сервисов резидентам. Они получают необходимые ресурсы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу на этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.