У берегов Итурупа объявили предупреждение об опасном волнении моря

Жителей и гостей района призвали держаться на безопасном расстоянии от моря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сильное волнение ожидается на побережье Охотского моря около острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С утра 2 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп (Курильский район) ожидается сильное волнение 4 метра и более. Явление сохранится до середины дня 2 ноября, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальное образование, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей района призвали держаться на безопасном расстоянии от моря.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, в выходные дни на погоду на Курилах будет оказывать влияние циклон с Тихого океана, в субботу он подойдет к югу гряды. На территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируют очень сильный дождь.