На Камчатке прогнозируют штормовой ветер

Он возможен в акваториях Охотского моря и Тихого океана

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер до 38 м/с прогнозируется в акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 2 ноября на акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана, прилегающих к югу Камчатки в районах 11220 (Усть-Большерецкий муниципальный округ) и 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный округ) прогнозируется ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, порывами до 45-50 м/с. В районе 11240 (акватория Охотского моря) и подрайоне 11313 (акватория Тихого океана) прогнозируется ветер скоростью 35-38 м/с, там ожидается ураган. В перечисленных районах прогнозируется ограниченная видимость - 500 - 1 000 м, осадки", - сообщает ведомство.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.