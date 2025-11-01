Аристов: ФССП за девять месяцев взыскала долги по алиментам на 74 млрд рублей

Приставы уделяют особое внимание социально незащищенным категориям должников и взыскателей, защите прав детей, а также участников СВО, отметил директор службы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы за девять месяцев 2025 года взыскали долги по алиментам почти на 74 млрд рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

Он подчеркнул, что приставы уделяют особое внимание социально незащищенным категориям должников и взыскателей, защите прав детей, участников специальной военной операции и членов их семей. "За девять месяцев 2025 года взыскано почти 74 млрд рублей алиментов", - сказал Аристов. За предыдущие пять лет, напомнил он, приставы взыскали алименты на 258 млрд рублей.

По данным ТАСС, за последние 10 лет объем взысканных приставами долгов с алиментщиков растет. Так, в 2015 году приставы взыскали в пользу детей 12,5 млрд рублей, в 2016 году - 15,1 млрд рублей, в 2020 году - 19 млрд рублей, в 2021 году - 32,9 млрд рублей, в 2022 году - 47,6 млрд рублей, в 2023 году - 66,5 млрд рублей, в 2024 году - 92 млрд рублей.

Кроме того, отметил Аристов, за девять месяцев 2025 года благодаря действиям приставов жильем обеспечены 4,5 тыс. детей-сирот. Благодаря работе судебных приставов 11,9 тыс. граждан, в том числе детей, своевременно и в полном объеме обеспечиваются лекарственными препаратами - приставы ведут исполнительные производства по решениям судов об обязании обеспечивать граждан лекарствами и медицинскими препаратами за счет государства.

В 2025 году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.

