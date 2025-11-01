Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла на 42%

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 700 лесных пожаров на площади 2,7 млн га произошло в Забайкальском крае по итогам пожароопасного сезона в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

По данным Рослесхоза, по состоянию на начало ноября 2024 года в Забайкалье было зарегистрировано 1,3 тыс. лесных пожаров на 1,9 млн га.

"Глава регионального Минприроды Павел Волжин "в связи с установлением устойчивого снежного покрова и понижением температуры" подписал документ об окончании пожароопасного сезона на территории лесного фонда Забайкальского края с 31 октября 2025 года. <…> Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Забайкальского края зарегистрирован 701 пожар на площади 2,7 миллиона гектаров", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон в 2025 году начался 24 марта. Тогда в Читинском лесничестве в 15 км от села Новотроицк зарегистрировали первый лесной пожар, его площадь составила 1,5 га. В тот же день на территории Забайкалья ввели особый противопожарный режим.

Режим ЧС в лесах регионального уровня начал действовать в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установили режим ЧС федерального уровня. Отменили режимы 4 и 11 июля соответственно.